Под Красноярском будут искать бездомных собак, от укусов которых погиб ребенок

Поиски начнут вести с помощью дронов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 октября. /ТАСС/. Места нахождения безнадзорных собак будут выявлять с помощью дронов под Красноярском, где 10-летний мальчик погиб от нападения собак. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал глава города Сосновоборска Красноярского края Алексей Кудрявцев.

Утром 25 октября в Березовском районе Красноярского края 10-летний мальчик шел через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе с ним пасти скот. По пути на ребенка напали бродячие собаки. В результате укусов мальчик скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Задержана председатель Красноярской региональной общественной организации защиты животных, которая по контракту должна была отлавливать бездомных собак.

"Сегодня в администрации Зыковского сельсовета провел заседание оперативного штаба. Ключевым вопросом повестки дня стало обеспечение безопасности на территории сельсовета и решение вопросов, связанных с безнадзорными животными. По итогам заседания были приняты следующие решения: в течение дня сформированы группы для оперативного выявления мест нахождения безнадзорных животных с использованием дронов", - написал Кудрявцев.

По словам Кудрявцева, для повышения эффективности работы по отлову собак привлечены две дополнительные специализированные организации. "Просим жителей сообщать о замеченных агрессивных собаках. Ваша информация поможет предотвратить возможные происшествия на данной территории", - сообщил Кудрявцев.

По данным мэрии Красноярска, в связи с произошедшим в Березовском районе пройдут дополнительные рейды в возможные места скопления безнадзорных животных, будет усилен контроль за выполнением подрядчиками заявок на отлов. "С начала текущего года на улицах Красноярска отловили 1 088 безнадзорных собак. В среду обитания после стерилизации выпустили 367 животных. Сегодня за счет средств бюджета в приютах на пожизненном содержании с диагнозом "немотивированная агрессия" содержится 1 220 животных", - говорится в сообщении мэрии.