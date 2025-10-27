В КЧР после гибели ребенка в ДТП на пешеходном переходе завели дело

Водитель, первоначально скрывшийся с места аварии, задержан

ЧЕРКЕССК, 27 октября. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики. Водитель, первоначально скрывшийся с места аварии, задержан.

ДТП произошло 23 октября в Черкесске на улице Октябрьской.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Getz в состоянии опьянения сбил несовершеннолетнего, передвигавшегося на велосипеде по пешеходному переходу. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия. Виновник аварии, оставив машину, с места ДТП скрылся. Возбуждено уголовное дело по п. п. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, скрывшийся с места ДТП водитель задержан. "Благодаря эффективной совместной работе следователей следственного управления и оперативных сотрудников МВД по КЧР личность фигуранта и его местонахождение установлены, он задержан. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы", - отметили в ведомстве.

По данным МВД по республике, в ДТП погиб 9-летний ребенок, наезд совершил 33-летний житель Черкесска.

Прокуратура КЧР контролирует ход расследования дела.