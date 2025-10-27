"Съезд народных депутатов" попросили признать террористами

В Верховный суд России поступил соответствующий иск

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Иск о признании "Съезда народных депутатов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ поступил в Верховный суд России. Об этом сообщает пресс-служба высшей судебной инстанции.

"В Верховный суд России поступил иск о признании незарегистрированной иностранной организации "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Организация была создана в 2022 году в Польше. Ее лидером является бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев, включенный в реестр иностранных агентов. В России он заочно осужден за оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии.