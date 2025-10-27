СК и МВД проводят проверку по факту нелегальной ночлежки на парковке в ЖК в Москве

Речь идет о ЖК "Михалковский"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД и СК начали проверки по факту появившейся в интернете информации о проживании мигрантов в вентиляционных камерах подземного паркинга в жилом комплексе в Москве.

"Сотрудники миграционной службы МВД России проведут проверку по факту выявленной в сети Интернет информации о незаконном проживании иностранных граждан в местах общего пользования одного из жилых комплексов Москвы", - сказали в службе.

В МВД добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. "В случае выявления лиц, причастных к осуществлению данной деятельности, они будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с российским законодательством", - отмечается в сообщении.

Как отметили в СК, столичное ГСУ ведомства проводит также доследственную проверку по факту разрешения управляющей компанией проживания в венткамерах подземного паркинга мигрантов в одном из ЖК. Проживающие там пользовались водой, электричеством и отоплением, а расходы перекладываются на собственников квартир.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", - сказали в пресс-службе.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о ЖК "Михалковский".