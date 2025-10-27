В Брянской области при атаке дронов на автомобиль ранены два человека

На месте работают оперативные и экстренные службы

БРЯНСК, 27 октября. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов по гражданскому автомобилю в поселке Погар Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы вторые сутки подряд атакуют с помощью дронов-камикадзе поселок Погар Погарского района. В результате подлого целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены 2 мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Глава региона добавил, что автомобиль получил механические повреждения, на месте работают оперативные и экстренные службы.