На Рязанском проспекте в Москве движение затруднено из-за ДТП

Водителям советуют выбирать пути объезда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Рязанском проспекте в Москве. На месте работают оперативные службы, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Рязанском проспекте (в районе дома 27) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 1 км. Водителям советуют выбирать пути объезда.