В Херсонской области ВСУ ударили по зданию сельской администрации

Вооруженные силы Украины выпустили 18 FPV-дронов с зажигательными боеприпасами

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали здание администрации в селе Рыбальче Голопристанского округа Херсонской области, выпустив 18 FPV-дронов с зажигательными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Рыбальчем враг нанес прицельный удар по сельской администрации, выпустив 18 FPV-дронов с зажигательными боеприпасами. Здание полностью сгорело. К счастью, никто не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в селе Костогрызово Алешкинского округа украинские боевики атаковали дронами частное домовладение. В результате повреждены два легковых автомобиля и придомовое ограждение, жертв нет.

"Также обстреляны жилые кварталы в Алешках, Великой Лепетихе, Днепрянах, Райском, Каирах, Каховке, Новой Маячке, Новой Каховке, Подстепном и Челбурде", - перечислил глава Херсонской области.