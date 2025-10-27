ООН: ураган "Мелисса" ставит под угрозу жизнь и здоровье 1,6 млн детей

Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 72,2 м/с

Редакция сайта ТАСС

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Ураган "Мелисса" и связанные с ним проливные дожди и наводнения представляют опасность для жизни и здоровья не менее 1,6 млн детей в Карибском регионе. Об этом предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Ураган "Мелисса" "может нарушить работу основных служб, особенно в уязвимых прибрежных районах" в странах Карибского бассейна, включая Ямайку, Гаити, Кубу и Доминиканскую Республику, отметили в ЮНИСЕФ. По оценкам Детского фонда ООН, "ветры, проливные дожди и внезапные наводнения представляют угрозу по меньшей мере для 1,6 млн детей". Фонд и его партнеры "заранее подготовили жизненно важные" запасы предметов первой необходимости и "готовы оказать поддержку семьям в пострадавших районах по всему региону".

ЮНИСЕФ напомнил, что за последнее десятилетие в Латинской Америке и Карибском бассейне "около 11 млн человек, включая почти 4 млн детей, ежегодно напрямую были затронуты стихийными бедствиями и антропогенными катастрофами". Детский фонд ООН "в координации с национальными органами власти и партнерами в каждой стране поддерживает усилия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, включая заблаговременное складирование" предметов первой необходимости, таких как средства гигиены, очистители воды и медицинские принадлежности.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мелисса" достиг пятой (высшей) категории по шкале Саффира - Симпсона, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. По его данным, ураган движется на запад со скоростью 6 км/ч. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 72,2 м/с.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением урагана проводится эвакуация населения на Ямайке, в том числе в ее столичном регионе, и на востоке Кубы.