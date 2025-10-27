В Подмосковье водитель на угнанном грузовике повредил шесть машин на парковке

Пострадавших нет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пьяный мужчина на угнанном грузовике повредил шесть автомобилей на парковке в Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"26 октября в утреннее время во дворе одного из домов, расположенных на улице Физкультурная города Лобня, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 27-летний мужчина, воспользовавшись оставленными ключами в замке зажигания грузового автомобиля марки Iveco, повредил шесть припаркованных автомашин", - говорится в сообщении.

Как уточнили в главке, в результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. "Также установлено, что мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами, находился за рулем в состоянии опьянения", - добавили в пресс-службе.

В отношении правонарушителя составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.