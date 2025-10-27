Виновника ДТП под Белгородом приговорили к 6,5 года колонии

В аварии погибли четыре человека

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Новооскольский районный суд Белгородской области приговорил виновного в ДТП водителя микроавтобуса, где погибли четыре пассажира, еще трое пострадали, к шести годам шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения прокуратуры.

"Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев. Кроме того, с организатора пассажирских перевозок в пользу потерпевших взыскано более 5 млн рублей в счет возмещения морального вреда", - отметили в пресс-службе.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Судом установлено, что в октябре 2024 года водитель микроавтобуса ехал по трассе М-4 "Дон "со стороны Белгорода в сторону города Нового Оскола Белгородской области на высокой скорости и столкнулся с "Камазом", находившимся на обочине проезжей части. В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли, троим причинен тяжкий вред здоровью.