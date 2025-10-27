Под Красноярском задержали мужчину за нападение с ножом на подростка

Ребенку оказали медицинскую помощь

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Красноярскому краю/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Дивногорске под Красноярском мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на девочку-подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"В Дивногорске сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на девушку-подростка. <…> Подозреваемым оказался местный житель 1983 г. р. В настоящее время мужчина находится под стражей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в дежурную часть обратилась жительница Дивногорска и рассказала, что на ее дочь 2009 года рождения на улице напал неизвестный. "Полицейскими предварительно было установлено, что девушка гуляла со своим знакомым, когда к ним навстречу вышел мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом, который вел себя агрессивно. В итоге он ударил девушку в плечо", - пояснили в МВД.

В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии пояснили, что девочке была оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.