В Чернигове произошли взрывы
10:57
обновлено 11:56
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".
Отмечалось, что в Черниговской, а также в Днепропетровской и Харьковской областях действует воздушная тревога.
Позднее стало известно про еще один взрыв. Сирены также звучат в Киевской области.
В новость внесены изменения (14:54 мск) - добавлена информация о новом взрыве, воздушной тревоге в Киевской области.