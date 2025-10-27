В Чернигове произошли взрывы

В Черниговской, а также в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях действует воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Отмечалось, что в Черниговской, а также в Днепропетровской и Харьковской областях действует воздушная тревога.

Позднее стало известно про еще один взрыв. Сирены также звучат в Киевской области.

В новость внесены изменения (14:54 мск) - добавлена информация о новом взрыве, воздушной тревоге в Киевской области.