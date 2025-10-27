В Москве задержали братьев за хищение валюты на 3 млн рублей у бизнесмена

Пострадавший сообщил, что неизвестные ударили его по голове

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали двух братьев, которые напали на мужчину у банка в центре Москвы, где он обменял 3 млн рублей на валюту. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В полицию обратился предприниматель, он сообщил, что в центре столицы в отделении банка он обменял более 3 млн рублей на иностранную валюту, после чего на него напали неизвестные. Они ударили его по голове, в результате чего заявитель потерял сознание. Когда мужчина очнулся, он обнаружил пропажу сумки с деньгами.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве на территории Московской области задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые братья 43 и 50 лет. Часть похищенных денег изъята", - сказал начальник пресс-службы.

Он добавил, что, со слов подозреваемых, они приметили мужчину, когда он менял деньги, проследили за ним и совершили нападение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.