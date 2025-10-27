Двоих участников массовой драки в ЖК "Прокшино" арестовали

В Коммунарке 25 октября подрались рабочие и строители

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы арестовал на 15 суток двоих участников массовой драки в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарка в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлениями Щербинского районного суда города Москвы Абдуллоев Шарифбек Кудратуллоевич и Шунаев Юсуф Суюнович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), назначено административное наказание каждому в виде административного ареста на срок 15 суток", - сказали в пресс-службе.

Драка произошла днем 25 октября. Подрались рабочие и строители на территории ЖК "Прокшино" в Коммунарке. В результате в отдел внутренних дел доставлены были более 80 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По сообщениям МВД, некоторые участники конфликта будут выдворены из РФ, они являются приезжими из соседних стран.