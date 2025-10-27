В Подмосковье завершили расследование дела о торговле новорожденным

Все обвиняемые находятся под стражей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех человек, обвиняемых в торговле новорожденным ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении супругов, работника частного медицинского центра и роженицы, обвиняемых в торговле новорожденным (ч. 2 ст. 35, п. "б", "д", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). <...> Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в феврале супруги решили купить новорожденного, после чего начали искать продавца ребенка. Подыскав беременную женщину, находившуюся на территории Российской Федерации незаконно, они договорились с ней о продаже ребенка, которого та должна была родить в скором времени. Затем обвиняемые нашли в Щелкове частный медицинский центр и врача, которая согласилась за 150 тыс. рублей помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей, тем самым вступила с ними в преступный сговор. Врач передала роженице паспорт новоиспеченной матери, после чего дала ей медицинский препарат, который спровоцировал преждевременные роды. После этого врач вызвала скорую помощь, сообщив ложные сведения о роженице, для последующего помещения ее в городской перинатальный центр, где она родила мальчика под паспортными данными покупательницы. 18 февраля при выписке из больницы с новорожденным женщина передала его покупателям. В свою очередь супруги перевели ей деньги на банковскую карту.

О происходящем стало известно правоохранительным органам. После передачи ребенка и получения вознаграждения все фигуранты купли-продажи были задержаны оперативными сотрудниками территориальных отделов ФСБ и МВД.

Как отметили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы, проведено более 20 допросов и очных ставок, изучена медицинская документация, а также выписки по банковским картам обвиняемых, получены заключения судебных экспертиз.

В свою очередь в пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что роженица получила в качестве вознаграждения деньги и пару новой обуви на сумму около 13 тыс. рублей. Ребенок в настоящее время живет в приемной семье. Все обвиняемые содержатся под стражей.