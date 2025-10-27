В Брянской области при атаке дронов по автомобилю ранен мужчина
12:37
БРЯНСК, 27 октября. /ТАСС/. Мирный житель 1946 года рождения получил ранение в результате атаки украинских дронов-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Погар Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Укронацисты продолжают атаковать поселок Погар Погарского района. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель 1946 года рождения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
Богомаз также сообщил, что автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.