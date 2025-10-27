Предпринимателя Юсифа Халилова отпустили из СИЗО в Воронеже

Его задержали по делу о даче взятки

ВОРОНЕЖ, 27 октября. /ТАСС/. Предприниматель Юсиф Халилов, ранее задержанный по делу о даче взятки, освобожден из-под стражи в Воронеже. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Даниил Дробышев.

"Да, информацию подтверждаю", - сказал собеседник агентства на вопрос о том, действительно ли Халилов освобожден из-под стражи.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года суд избрал Халилову меру пресечения в виде заключения под стражу по статье о даче взяток в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Он должен был пробыть в СИЗО до 14 октября. По данным ряда СМИ, он мог передать более 300 тыс. рублей должностному лицу за признание его сына непригодным к службе в армии.