Завершилось следствие по делу о строительстве футбольного манежа в Твери

Должностных лиц строительной организации обвиняют в коррупционных преступлениях

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Военные следственные органы СК России завершили расследование уголовных дел против должностных лиц строительной организации Матвея Иванова и Дмитрия Шаменкова, обвиняемых в коррупционных преступлениях при реализации нацпроекта, сообщили ТАСС в пресс-службе ГВСУ СК РФ.

"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовным делам в отношении должностных лиц строительной организации Матвея Иванова и Дмитрия Шаменкова. Следствием установлено, что в 2021 году в ходе реализации национального проекта "Демография" между государственным заказчиком и государственным казенным учреждением "Тверьоблстройзаказчик" заключен контракт на строительство футбольного манежа в Твери на общую сумму свыше 900 млн рублей. Обязанности по заключению и контролю за выполнением контракта возлагались на Иванова и Шаменкова", - сказали в ведомстве.

Как установлено следствием, в 2022 году Иванов передал Шаменкову от сотрудников коммерческих организаций взятку в размере более 8 млн рублей за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство при их реализации.

Шаменков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Иванов - в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По ходатайству военного следователя в отношении Иванова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска судом на имущество Шаменкова наложен арест на сумму свыше 35 млн рублей.

"По уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки, получены заключения судебных экспертиз, собраны иные доказательства, подтверждающие вину Иванова и Шаменкова в совершении преступления", - отметили в пресс-службе.