Основателя ChronoPay осудили на 10 лет

Павла Врублевского признали виновным в хищении денежных средств с банковских счетов

Павел Врублевский © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил к 10 годам колонии основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского, признав виновным его и других фигурантов в хищении денежных средств с банковских счетов. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Врублевскому окончательно назначено 10 лет колонии, со штрафом 1,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Фактического собственника компании "Вангуд" Надежду Акимову суд приговорил к 6 годам колонии, взяв под стражу в зале суда. Сотрудников ChronoPay Vostok Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева суд приговорил к 4 и 8 годам колонии соответственно. Вину никто из фигурантов дела не признал, они просили суд их оправдать.

В прениях сторон прокурор попросил приговорить Врублевского к 12 годам колонии, со штрафом 2,5 млн рублей. Для Акимовой прокуратура просила 8 лет колонии, для сотрудников ChronoPay Vostok Ведяшкина и Беляева - 7 и 10 лет колонии соответственно.

О деле

Врублевского отправили в СИЗО по новому делу в марте 2022 года. Сначала он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), затем следствие добавило ему ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Как следует из обвинительного заключения, Врублевский разработал план хищения денежных средств с банковских счетов и для этой цели с помощью сообщников создал компанию "Вангуд".

Фигурантам вменялся ущерб в размере почти 500 млн рублей, но сейчас эта сумма, по данным адвокатов, составляет чуть более 500 тыс. рублей. По словам его адвокатов, следствие считает, что подсудимые под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение похитили деньги у 37 потерпевших через подконтрольный ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах.

Спецслужбы США считают Врублевского одним из самых опасных российских хакеров. Основатель и владелец компании ChronoPay, которая специализируется на процессинге банковских карт в интернете, Павел Врублевский был осужден за организацию хакерской атаки на платежную систему Assist в 2011 году. В результате атаки и неправомерных действий продажа электронных билетов авиакомпании "Аэрофлот" была парализована на 10 суток.