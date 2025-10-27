CBS: ураган "Мелисса" разрушил более 750 домов в Доминиканской Республике

Без крыши над головой остались почти 3,8 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Не менее 750 жилых домов были разрушены ураганом "Мелисса" на территории Доминиканской Республики. Об этом сообщил телеканал CBS.

Как отмечает телеканал, без крыши над головой остались почти 3,8 тыс. человек. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 1,27 млн человек в Доминиканской Республике не имеют доступа к пресной воде из-за аварий в системах водоснабжения, вызванных прохождением этого урагана.

В понедельник ураган "Мелисса" достиг пятой (высшей) категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет 72,2 м/с. Он движется в сторону Ямайки, где уже проводится эвакуация населения. Как отмечает CBS, ураган, несущий обильные осадки, может привести "к катастрофическим наводнениям" на острове.

Как ранее сообщил телеканал АВС, "Мелисса" может войти в историю Ямайки как самый мощный ураган за все время наблюдений за этими природными явлениями.