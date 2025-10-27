Суд назначил 1,5 года колонии последователю Алекса Лесли за домогательства

Блогер записывал видео, где призывал насиловать женщин

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил Алексея Башина, который является последователем блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, к одному году шести месяцам колонии по делу о насильственных действиях сексуального характера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Тверского районного суда города Москвы Башин Алексей Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия), назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что сам Лесли (Александр Кириллов) обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам). Он арестован заочно. МВД объявило блогера в розыск. Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело в отношении Кириллова о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Следователи считают, что блогер, позиционирующий себя как пикап-гуру, склонял своих учеников совершать с девушками на улицах действия сексуального характера. Эти действия зафиксированы на видео.

В интернете появилось множество жалоб женщин на мужчин, пристающих к ним на улицах Москвы. Блогер записал видео, где призывал уводить девушек в туалет и насиловать. В настоящий момент Кириллов находится за пределами РФ.