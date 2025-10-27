В Казахстане отменили концерты не принявшего сине-желтый пакет певца Akmal’

Исполнителя обвиняли в неуважении к цветам государственного флага

Редакция сайта ТАСС

Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) © Валентин Егоршин/ ТАСС

АЛМА-АТА, 27 октября. /ТАСС/. Концерты российского исполнителя Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов) отменены в казахстанском Павлодаре и Усть-Каменогорске по независящим от певца и организаторов причинам. Об этом сообщила организатор концертов Ольга Горбикова, возглавляющая концертное агентство.

"С очень большим сожалением сообщаем об отмене концертов Akmal’ в Павлодаре и Усть-Каменогорске <...>. Концерты отменены по независящим ни от организаторов, ни от артиста причинам. Приносим со своей стороны извинения", - написала она в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской). Горбикова не указала причин отмены концертов в двух городах.

23 октября российский исполнитель во время выступления в казахстанском городе Петропавловске отказался принять от одной из посетительниц концерта желто-голубой пакет, в котором находился подарок. Инцидент вызвал бурную реакцию в казахстанских соцсетях, некоторые пользователи обвиняли певца в неуважении к цветам государственного флага и призывали к отмене последующих концертов Ходжаниязова в Казахстане. После этого у исполнителя 25 октября не состоялись концерты в Костанае.

Певец отверг предположения о том, что оскорблял казахстанский флаг.

"Я никогда не говорил плохо про Казахстан и не скажу. Это место, где живут мои родственники, где я проводил время в детстве, куда мне нравится возвращаться. Хороших людей всегда было больше, чем тех, кто пытается спровоцировать", - привело издание Bes.media комментарий Ходжаниязова в соцсетях.

24 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал "опасной общественной болезнью" бесконечные дискуссии казахстанцев в интернете с высмеиванием и очернением мнений оппонентов. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева 22 октября высказалась против проявлений нетерпимости и "культуры отмены" в республике в связи с ожесточенными дискуссиями в казахстанском сегменте соцсетей относительно тем, связанных с местными событиями, а также с Россией.