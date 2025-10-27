Полиция Молдавии проводит массовые обыски у представителей оппозиции

Партии социалистов назвала действия правоохранителей "очередной волной политических репрессий"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 27 октября /ТАСС/. Полиция Молдавии проводит массовые обыски в рядах оппозиции по подозрению в подготовке беспорядков.

"Обыски проходят на севере страны в рамках уголовного дела, возбужденного по факту подготовки дестабилизации и массовых беспорядков на территории Республики Молдова (включая дела о поездках и обучении в Сербии)", - информирует полиция в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Отмечается, что в них задействован полицейский спецназ.

Как сообщил депутат парламента от Партии социалистов Републики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя, сотрудники правоохранительных органов среди прочих побывали у представителей ПСРМ в городе Бельцы и Рышкнаском районе. ПРСМ назвала действия полиции "очередной волной политических репрессий" против партии. "Правительство Майи Санду продолжает оказывать давление на крупнейшую оппозиционную силу, используя полицию и прокуратуру для запугивания и зачистки политического пространства. Это попытка установить однопартийную диктатуру и подавить любое инакомыслие", - говорится в заявлении на сайте партии.

Обыски в Молдавии участились во второй половине сентября и проходили практически ежедневно до парламентских выборов 28 сентября. Тогда они проводились в основном в рядах активистов оппозиционного блока "Победа", который не был допущен к выборам.