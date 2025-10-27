В Брянской области два мирных жителя пострадали при атаке дронов

Мужчину и женщину доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 27 октября. /ТАСС/. Мужчина и женщина доставлены в больницу после атаки украинских дронов на движущийся гражданский автомобиль в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ вновь атаковали с помощью дронов-камикадзе Погарский район. В результате целенаправленного подлого удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены еще два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

На месте работают оперативные и экстренные службы, автомобиль полностью уничтожен.