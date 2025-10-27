Приговор блогеру Аязу Шабутдинову вынесут 31 октября

Его обвиняют в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы огласит приговор блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову 31 октября по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд вынесет приговор обвиняемому Шабутдинову 31 октября в 13:00", - сообщили в суде.

В своем последнем слове Шабутдинов принес извинения каждому потерпевшему, а также добавил, что не хотел зла, имел искренние намерения помочь людям. "Два года в СИЗО - это потеря друзей, потеря доверия, которые, возможно, никогда не вернуть. Это черная метка на всю жизнь, это потеря здоровья, это потеря жизни без моих малолетних детей", - заявил Шабутдинов.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Шабутдинову восемь лет колонии общего режима со штрафом свыше 15 млн рублей. Сторона защиты настаивает на том, что запрошенные прокурором сроки чрезмерно суровы. Шабутдинов полностью признал вину и раскаялся.

По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. В столичной прокуратуре ранее сообщили, что "сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат в последующей предпринимательской деятельности".

По версии следствия, от действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы - от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.