В Петербурге девушку отправили в колонию-поселение за сожжение паспорта

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении девушки, которая сожгла паспорт РФ и записала это на видео. Девушке назначено два года в колонии-поселении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александры Мароти. <…> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Установлено, что Мароти, являясь администратором группы в интернете и ведя видеотрансляцию в ней, демонстративно подожгла паспорт, сопровождая свои действия высказываниями с нецензурной лексикой, связанными с положительной оценкой уничтожения паспорта и изображенного на нем государственного символа РФ.