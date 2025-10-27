На проспекте Вернадского в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

На месте работают оперативные службы города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Вернадского в Москве, движение в центр затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На проспекте Вернадского (в районе дома 4к1с1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. <...> Движение в центр затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.