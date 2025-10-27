Осужденный за подготовку взрыва в Севастополе внесен в перечень террористов

Игорь Судиловский получил 17 лет по обвинению в госизмене, незаконном хранении взрывного устройства и покушении на теракт

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Игоря Судиловского, осужденного за подготовку взрыва в Севастополе у дома военнослужащего по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Судиловский Игорь Юрьевич, 21.10.1994 г. р., г. Краматорск Донецкой области Украины", - говорится в сообщении.

В марте Южный окружной военный суд приговорил Судиловского к 17 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, незаконном хранении взрывного устройства и покушении на теракт. Следствие установило, что в 2024 году подсудимый установил контакт с сотрудником спецслужбы Украины и по его указаниям получил через тайник в Севастополе радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Судиловский разместил и замаскировал его около подъезда многоквартирного дома на улице Казачьей, где проживал военнослужащий ВС РФ, однако его противоправная деятельность была пресечена.