На Ставрополье сотрудников колледжа и старост осудили за коммерческий подкуп

Против них завели 14 уголовных дел

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Суд приговорил трех сотрудников колледжа на Ставрополье к срокам лишения свободы от трех лет трех месяцев до пяти лет за коммерческий подкуп. Фигурантами стали также 13 старост, им назначены штрафы, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Перед судом предстали бывшая замдиректора Академического многопрофильного колледжа города Михайловска, преподаватель, методист и 13 старост этого же учреждения. Против них были возбуждены 14 уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 3 и ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

"Установлено, что в период с 2021 года по июль 2024 года злоумышленники получили от студентов колледжа незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 1,5 млн рублей. Денежные средства предназначались за сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки", - говорится в сообщении.

Шпаковский районный суд приговорил бывшую заместителя директора колледжа к пяти годам лишения свободы, преподавателя - к четырем годам трем месяцам лишения свободы, методиста - к трем годам трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Старосты, выступившие сообщниками в преступлении, приговорены к различным денежным штрафам.