В Чебоксарах автомобиль сбил перебегавших дорогу девушек

Пострадавшие доставлены в больницу

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 27 октября. /ТАСС/. Автомобиль сбил двух девушек, перебегавших дорогу вне пешеходного перехода в Чебоксарах. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Чувашии.

"По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra, допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Девушки 17 и 18 лет переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе девушки получили травмы нижних конечностей. "От сильного столкновения одну из них отбросило на стоявший рядом у светофора автомобиль Lada Vesta", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.