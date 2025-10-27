Экс-министру цифрового развития Ярославской области добавили статью о наркотиках

Александра Королева также обвиняют в получении взяток

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Следствие добавило обвинение по делу о незаконном обороте наркотиков бывшему министру цифрового развития Ярославской области Александру Королеву, обвиняемому также в получении взяток в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Александр Королев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков)", - сказала собеседница агентства.

Королев был задержан в результате оперативной разработки подразделения УФСБ России по Ярославской области совместно с региональным управлением СК России. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Королев с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Чиновник обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий.