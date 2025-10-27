На Урале автомобиль насмерть сбил двух детей на тротуаре
16:08
обновлено 16:14
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. В Ревде Свердловской области двое детей погибли при выезде автомобиля на тротуар. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 37-летний водитель Lada, предварительно, не справился с управлением и наехал на трех девочек, которые ждали светофор на тротуаре. Два ребенка погибли до приезда скорой помощи.
"Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - сказано в сообщении.
Личности детей уточняются сотрудниками полиции, добавили в ведомстве. После наезда на пешеходов автомобиль въехал в здание. Причины аварии на месте выясняют инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа, назначено проведение расследования.