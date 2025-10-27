На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены продолжают работать в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Позже предупреждение отменили в Киеве и большинстве регионов страны. В настоящее время сирены звучат в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (19:59 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в некоторых регионах.