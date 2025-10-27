С жителя Поморья намерены взыскать более 479 млн рублей за свалку

Ответчик отказался возместить ущерб добровольно

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Архангельска поддержал требования Росприроднадзора и постановил взыскать с гражданина более 479 млн рублей за организацию незаконной свалки, Архангельской областной суд оставил решение без изменений, сообщили ТАСС в суде.

"Управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере 479 192 063,10 руб. Решением Октябрьского районного суда Архангельска исковые требования удовлетворены. Архангельским областным судом решение Октябрьского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения", - сказали в суде.

Ответчик под видом деятельности по обустройству земельных участков в Приморском округе ввозил и размещал отходы от разборки строений, строительный мусор и грунт со строительных площадок вдоль берега реки Черная Курья в Приморском округе Архангельской области. Возместить ущерб добровольно он отказался.