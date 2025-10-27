NY Post: в США арестовали мужчину, предлагавшего награду за убийство Пэм Бонди

По данным газеты, угрожавший по имени Тайлер Авалос придерживается анархистских взглядов и имеет несколько судимостей

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Мужчина в США предложил награду в размере $45 тыс. за убийство министра юстиции - генерального прокурора Пэм Бонди, его арестовали. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на Федеральное бюро расследований (ФБР).

По ее информации, угрожавший по имени Тайлер Авалос придерживается анархистских взглядов и имеет несколько судимостей. Его арестовали 16 октября после того, как ФБР было проинформировано о его публикации в TikTok, предположительно, с заказом убийства Бонди.

На публикации была фотография генпрокурора с точкой снайперского прицела на лбу и подпись, в которой говорилось, что Бонди разыскивается "желательно мертвой", а также была указана сумма вознаграждения за убийство.