Экс-директора предприятия в Калмыкии осудили за присвоение 1,1 млн рублей

Мужчину приговорили к пяти годам колонии

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 27 октября. /ТАСС/. Суд в Калмыкии признал виновным бывшего директора МУП "Ставропольский" в присвоении и растрате 1,1 млн рублей от продажи имущества предприятия и приговорил кпяти годам колонии, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Бывший директор МУП "Ставропольский" признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 160 (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). <…> Суд признал подсудимого виновным в совершении данных преступлений и путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием за совершение должностных преступлений назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Причиненный предприятию материальный ущерб взыскан.

Основной вид деятельности МУП "Ставропольский" - разведение овец и коз.