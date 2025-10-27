В Турции из-за землетрясения обрушились четыре здания

Информация о погибших не поступала

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 28 октября. /ТАСС/. Четыре здания обрушились в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир на западе Турции, погибших нет.

Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, по имеющимся данным, "обрушились три здания и одно строение, в котором находился магазин". "Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются", - приводит слова министра телеканал NTV.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир на западе Турции в 22:48 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 км. В ряде районов в зоне землетрясения люди выбежали на улицы и пока остаются там, опасаясь возвращаться в дома.

После первого толчка произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.