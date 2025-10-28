Число пострадавших в ДТП с большегрузом в Приморье выросло до восьми

В их числе есть ребенок

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения автобуса и большегруза 27 октября в Приморье выросло до восьми, среди них 11-летний мальчик. Об этом ТАСС сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Как сообщалось ранее, в дежурную часть отдела МВД России по Уссурийскому городскому округу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 23 км автодороги "Уссурийск - Пограничный - Госграница". Сотрудниками краевого УМВД установлено, что 58-летний водитель автобуса King Long, двигаясь со стороны села Галенки в направлении села Новоникольск, не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, совершил столкновение с трактором Fotom Tb 524 с прицепом под управлением 37-летнего водителя.

"Пассажирский автобус осуществлял международную перевозку пассажиров по маршруту "Владивосток - Суйфэньхэ". На момент ДТП в транспортном средстве находились 25 человек. В результате происшествия травмы получили водитель и семь пассажиров автобуса King Long (в том числе 11-летний мальчик). Медики оказали им неотложную помощь и отправили на амбулаторное лечение", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП. Кроме того, возбуждено административное расследование по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевших, российским законодательством предусмотрена ответственность - штраф в размере до 7 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет.