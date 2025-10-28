Завершено расследование дела в отношении отца из Канска, избивавшего своих детей

Мужчину обвиняют в истязаниях жены и двоих сыновей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении жителя Канска Владимира Мытько, отца троих детей, которые были убиты их матерью, завершено. Мужчина обвиняется в истязаниях своей жены и двоих сыновей, сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

14 апреля в доме в Канске были обнаружены тела троих детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. По подозрению в убийстве была задержана 29-летняя мать детей Валентина Мытько. На предварительном допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Всего у семьи было четверо детей, 7-летний мальчик на момент убийства был в школе.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Канска. Мужчина обвиняется в истязании супруги и двоих сыновей 7 и 8 лет (п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", - сообщили в ведомстве. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, мужчина с 2014 года по 2025 год регулярно избивал свою жену, а с 2018-го по 2025-й - двоих своих сыновей. Один из них был убит своей матерью в апреле этого года. Второй мальчик в настоящий момент находится в Канском детском доме им. Ю.А. Гагарина, где ему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Мужчина свою вину признал и находится под стражей.

Уголовное дело в отношении Валентины Мытько находится в Красноярском краевом суде, там рассматривается вопрос об отправке ее на принудительное медицинское лечение. Также следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Канска.