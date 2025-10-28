В Боливии из-за падения автобуса с обрыва погибли 16 человек

Свыше 20 пострадали

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва в департаменте Кочабамба. Об этом сообщила газета El Deber со ссылкой на полицию.

Автобус сорвался с дороги и упал в овраг глубиной 600 м. Водитель был задержан, его подозревают в превышении скорости, из-за которого он не справился с управлением на повороте.

Более 20 человек пострадали. Жители ближайшего населенного пункта первыми прибыли на место ДТП и стали оказывать помощь пассажирам, многие из которых оказались заблокированы в автобусе.

Транспортное средство следовало из города Кильякольо в населенный пункт Индепенденсия.