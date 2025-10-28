В Белгородской области от атак ВСУ в октябре пострадали 150 человек

Из них 14 детей, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Из-за атак Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области с начала октября пострадали 150 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Тяжелая обстановка продолжает складываться в приграничье Белгородской области, только за октябрь 150 мирных жителей получили ранения, 14 из них, совсем тяжелые цифры, - это дети", - написал Гладков.

По словам губернатора, пострадавшим предоставляются единовременные выплаты. "Напомню, что до августа прошлого года выплаты были из регионального бюджета за ранения средней и тяжелой тяжести, с августа прошлого года это стало федеральной выплатой, и добавились выплаты за легкие ранения. На сегодняшний день эти выплаты у нас получили более 1,2 тыс. жителей на общую сумму почти 600 млн рублей", - сказал глава региона.