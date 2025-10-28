В Туве в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 10 человек

Авария произошла на 770-м км автодороги Р-257 "Енисей"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. В аварии с пассажирским автобусом в Пий-Хемском районе Тувы пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Тыва.

"В Пий-Хемском районе выясняются обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. <…> 62-летний кызылчанин, управляя микроавтобусом Toyota Hiace, на 770-м км автодороги Р-257 "Енисей" не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. <…> В результате ДТП в ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" доставлены три пассажира, в ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" г. Кызыла обратились семь человек", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель ехал по маршруту Абакан - Кызыл. "В момент ДТП мужчина перевозил 10 пассажиров, в числе которых было четверо несовершеннолетних - 5-месячный ребенок, дети в возрасте 6, 8 лет, а также 16-летний подросток. <…> При проверке у водителя имелись необходимые документы для перевозки пассажиров, в том числе имеется диагностическая карта о прохождении государственного техосмотра", - пояснили в пресс-службе.