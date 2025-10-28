Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате

Теракт планировали пять иностранцев

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили террористический акт в Алма-Ате, который планировали пять иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

КНБ в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвратил теракт, который планировали пять иностранных граждан, рассказали в пресс-службе. "Все они арестованы, ведется следствие", - говорится в сообщении.

По данным КНБ, вместе с этим в сентябре и октябре 2025 года по подозрению в пропаганде терроризма взяли под стражу восемь граждан Казахстана. Ведется расследование уголовных дел. За этот же период за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы приговорены шесть лиц, добавили в пресс-службе.

Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечены 89 лиц, в том числе 6 иностранцев.