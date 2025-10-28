В Минске задержали "криптоинвестора", тратившего деньги жертв в казино

От действий преступника могли пострадать более 50 человек, потерявших свыше $2 млн

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали в столице республики 30-летнего мужчину, который обманным путем завладел деньгами граждан Белоруссии и России на сумму более $341 тыс. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"В чатах Telegram он представлялся экспертом в сфере криптоинвестирования. Потенциальным клиентам предлагал вложиться и гарантировал возврат денег в короткие сроки с высокими процентами в качестве бонусов. Принятые на себя обязательства не исполнял, а полученные от жертв средства тратил в онлайн-казино", - говорится в тексте.

По данным ведомства, за полгода задержанный завладел деньгами граждан Белоруссии и России на сумму свыше 1 млн белорусских рублей (более $341 тыс.). "По предварительной информации, которая будет проверяться, от его действий могли пострадать более 50 человек, потерявших свыше $2 млн", - уточнили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Злоумышленнику, который уже был судим за аналогичные преступления, грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех эпизодов его преступной деятельности.