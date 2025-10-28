Девять участников "Медведей SS" приговорили к срокам до 28 лет

Информацию о местонахождении некоторых подсудимых суд не разглашает

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил девять участников нацгруппировки "Медведи SS" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) к срокам от 17 до 28 лет лишения свободы, сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

Приговор в зале суда выслушали трое из девяти участников нацбатальона "Медведи SS", информацию о местонахождении остальных подсудимых суд не разглашает, они осуждены заочно. Ранее прокурор в ходе прений сторон запрашивал для всех фигурантов от 17 до 24 лет лишения свободы.

"Суд постановил признать подсудимых виновными", - сказал судья, добавив, что они приговорены к срокам от 17 до 28 лет.

Сторона защиты обжалует приговор суда, сообщил адвокат журналистам после оглашения приговора.

"Да [буду обжаловать]", - сказал адвокат.

Командир и участники группировки "Медведи SS" обвинялись в насильственном захвате власти, участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Жертвами неонацистов стали более 100 человек. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали подробные показания.