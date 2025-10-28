Жителя Омска задержали по подозрению в оправдании терроризма

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 28-летнего жителя Омска, который в соцсетях оправдывал массированные атаки БПЛА на объекты инфраструктуры в Москве и Ростовской области, сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Возбуждено дело об оправдании терроризма.

"УФСБ России по Омской области задержан 28-летний житель г. Омска, причастный к публичному оправданию терроризма. Установлено, что фигурант, используя личный аккаунт в одной из социальных сетей, открыто выражал антироссийские взгляды, размещал положительные комментарии, оправдывающие массированные атаки украинских БПЛА на объекты инфраструктуры в г. Москве и Ростовской области", - сказала представитель УФСБ.

В отношении него возбуждено дело об оправдании террористической деятельности, у него изъяты средства вычислительной техники и связи, подтверждающие его причастность к совершению преступления.