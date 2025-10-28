В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МВД

ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины 19-летнего жителя Симферополя

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России предотвратили в Крыму теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым, задержан завербованный спецслужбами Украины 19-летний житель Симферополя. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым", - сообщили в ЦОС.

"Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram. С целью совершения убийства сотрудника полиции фигурант арендовал квартиру напротив дома его проживания, где организовал наблюдение с использованием видеокамеры для выявления личного транспортного средства объекта посягательства, а также посредством схрона получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства", - сообщили в ФСБ.

При обыске у задержанного обнаружено готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 г, которое он должен был заложить для подрыва под личный автомобиль сотрудника полиции. "После совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы", - отметили в ФСБ.

Задержанный дал признательные показания, следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Киевским районным судом Симферополя он заключен под стражу.

Предостережение ФСБ

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране и предупреждает, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы", - заявили в ЦОС.