В Польше ультраправого депутата уличили в краже из IKEA

Конрад Беркович назвал инцидент "глупой ошибкой" и объяснил его "спешкой", "крупной закупкой" и невнимательностью из-за нахождения в наушниках

Депутата Сейма от ультраправого объединения "Конфедерация" Конрад Беркович © Artur Widak/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутата Сейма (нижней палаты польского парламента) от ультраправого объединения "Конфедерация" Конрада Беркович поймали на краже кухонной утвари из магазина сети IKEA в Кракове.

Первой об инциденте сообщила радиостанция RMF FM.

Отмечается, что политик был задержан сотрудниками на выходе из магазина, среди его покупок оказались не пробитые на кассе товары на сумму 390 злотых (приблизительно $107). Беркович был вынужден оплатить штраф в размере 500 злотых (порядка $138).

Парламентарий прокомментировал инцидент в X, назвав его "глупой ошибкой" и объяснив его "спешкой", "крупной закупкой" и невнимательностью из-за нахождения в наушниках.

Произошедшее вызвало широкую общественную реакцию. Польский премьер Дональд Туск пошутил, что "Конфедерация" должна была с чего-то начать, чтобы сравняться с партией "Право и справедливость" (ПиС, правящая коалиция обвиняет ее в финансовых злоупотреблениях в годы пребывания у власти). В свою очередь, пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский назвал ситуацию "тотальным упадком".