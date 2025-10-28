Суд по делу свердловского редактора Ura.ru перенесли на 1 ноября

Дениса Аллаярова обвиняют в даче взятки бывшему должностному лицу

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Судебное заседание по рассмотрению дела свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки бывшему должностному лицу, перенесено на 1 ноября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Что известно об обысках в редакции Ura.ru

"Судебное заседание отложить на 1 ноября", - сказала судья.

Адвокат Михаил Толмачев пояснил, что перенос связан с необходимостью вызова свидетелей. "В ходе судебного заседания было оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств. <…> 1 ноября вызваны Карпов (бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга, обвиняемый в получении взятки от Аллаярова и превышении должностных полномочий - прим. ТАСС), будет допрашиваться, и первые два свидетеля по списку обвинительного заключения - <…> Козлова Диана Александровна и Салымская Анна Владимировна (сотрудники Ura.ru - прим. ТАСС)", - сказал он.

Обжалование решения суда

Ранее суд продлил арест Аллаярову до 13 апреля.

Защита фигуранта подала апелляционную жалобу на решение суда о продлении его ареста на шесть месяцев.

"Постановление суда о продлении меры пресечения Аллаярову Денису Александровичу сроком на шесть месяцев, до 13 апреля 2026 года, обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда", - рассказал он, уточнив, что дата рассмотрения жалобы еще не названа.

Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По версии органов предварительного расследования, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу.