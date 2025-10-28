В Калининграде изъяли 43 тыс. контрафактных жидкостей для вейпов

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Более 43 тыс. флаконов с жидкостями для вейпов и электронные сигареты, которые не были промаркированы специальными идентификационными знаками, изъяли следователи у индивидуального предпринимателя в Калининграде. Об этом сообщили в УМВД РФ по региону.

"Товары неизвестного происхождения полтора года оптом продавал индивидуальный предприниматель из Калининграда. Жидкости для вейпов и электронные сигареты не были промаркированы специальными идентификационными знаками, обязательными для легального оборота товаров подобного типа. <…> Изъято более 43 тыс. флаконов и порядка семи тысяч электронных сигарет. Стоимость этой продукции составляет более 93 млн руб.", - говорится в сообщении.

Пресекли незаконный оборот никотинсодержащей продукции сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России).